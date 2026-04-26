Isaac Herzog n’envisagerait pas à ce stade de gracier Benjamin Netanyahou

Le président israélien Isaac Herzog ne prévoirait pas, à ce stade, d’accorder une grâce au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Selon un article du New York Times citant de hauts responsables israéliens, le chef de l’État privilégierait d’autres issues possibles dans les procédures judiciaires visant Benjamin Netanyahou.

D’après ces sources, Isaac Herzog considère qu’un accord négocié entre les parties, notamment sous la forme d’un arrangement judiciaire, constituerait une solution préférable à une décision présidentielle immédiate. Il souhaiterait donc laisser la priorité à d’éventuelles discussions susceptibles d’aboutir à un compromis, plutôt que de trancher dès maintenant la question d’une grâce.

Le quotidien américain rapporte également que le président entend préserver son rôle de figure de rassemblement au sein d’une société israélienne profondément divisée. Dans ce contexte, il ne souhaiterait pas prendre une décision aussi sensible politiquement tant que d’autres options demeurent possibles.

Dans une réaction officielle, la présidence israélienne a rappelé qu’Isaac Herzog estime depuis longtemps qu’un accord entre les parties dans les dossiers judiciaires du Premier ministre représenterait une issue "appropriée et juste". Elle souligne que des négociations en ce sens constituent une étape nécessaire avant toute réflexion sur une éventuelle demande de grâce.

Selon cette position, la priorité doit donc être donnée à une résolution en dehors du cadre strict du tribunal, avant d’envisager l’usage du pouvoir présidentiel de clémence. Les procédures judiciaires visant Benjamin Netanyahou restent l’un des dossiers les plus sensibles de la vie politique israélienne.