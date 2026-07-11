Paris rendra hommage à Alfred Dreyfus en présence d’Emmanuel Macron

La France rendra un hommage national à Alfred Dreyfus ce dimanche 12 juillet, à l’occasion du 120ᵉ anniversaire de sa réhabilitation par la Cour de cassation, rapporté Le Parisien. La cérémonie se déroulera sur l’île de la Cité, à Paris, en présence du président Emmanuel Macron et du maire de Paris Emmanuel Grégoire.

Cette journée de commémoration, instaurée par le chef de l’État, vise à célébrer « la victoire de la justice et de la vérité contre la haine et l’antisémitisme ». Elle sera désormais organisée chaque année et déclinée dans l’ensemble des départements français.

Au cœur de la cérémonie figurera l’inauguration d’une statue d’Alfred Dreyfus, installée récemment à proximité de la Cour de cassation. Réalisée par le sculpteur Tim dans les années 1980 à la demande de François Mitterrand et Jack Lang, l’œuvre représente le capitaine Dreyfus lors de sa dégradation publique en 1895.

Le premier à prendre la parole sera Charles Dreyfus, âgé de 98 ans, petit-fils du capitaine et dernier membre de la famille à l’avoir connu. Il sera suivi d’Emmanuel Grégoire, puis du président de la République.

Au-delà de la figure d’Alfred Dreyfus, la cérémonie rendra également hommage aux « dreyfusards », parmi lesquels Émile Zola, Anatole France et le colonel Marie-Georges Picquart, qui se sont battus pour faire reconnaître son innocence.

Emmanuel Macron devrait également annoncer une nouvelle initiative destinée à honorer celles et ceux qui, aujourd’hui encore, poursuivent le combat contre l’antisémitisme et en faveur de la justice et de la vérité.

Condamné à tort pour haute trahison en 1894, Alfred Dreyfus avait été déporté au bagne de l’île du Diable, en Guyane, avant d’être définitivement réhabilité en 1906. L’an dernier, le Parlement français lui a accordé à titre posthume le grade de général de brigade, en reconnaissance de l’injustice qu’il a subie.