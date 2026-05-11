Paris : un projet d’attentat visant le Louvre et une synagogue déjoué, un homme écroué

Un homme de 26 ans, originaire de Tunisie, a été mis en examen et placé en détention provisoire lundi à Paris dans le cadre d’une enquête antiterroriste portant sur un projet d’attentat visant notamment le Musée du Louvre et une synagogue du XVIe arrondissement, a révélé Le Parisien.

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Selon le quotidien, le suspect, identifié comme Dafer M., vivait dans les Hauts-de-Seine et faisait l’objet d’une surveillance de la DGSI après la remontée de renseignements jugés particulièrement inquiétants.

Le jeune homme aurait envisagé une série d’attaques terroristes en région parisienne, avec une cible clairement antisémite selon les premiers éléments de l’enquête.

Toujours d’après Le Parisien, les enquêteurs estiment que le projet avait déjà franchi un stade préoccupant. « Il commençait à rassembler des produits pour fabriquer une bombe », a indiqué une source proche du dossier citée par le journal. Les policiers ont saisi du matériel informatique, un téléphone portable ainsi que plusieurs objets susceptibles d’intéresser l’enquête.

Le suspect, présenté comme radicalisé et proche de sympathisants liés à l’islamisme djihadiste, aurait agi de manière relativement isolée, même si les investigations cherchent encore à déterminer l’étendue exacte de ses contacts.

Sans papiers mais employé et vivant avec sa famille, il ne possédait aucun antécédent judiciaire connu. Lors de ses auditions devant les enquêteurs puis devant le juge antiterroriste, il a contesté l’ensemble des accusations, affirmant que « cela n’est pas vrai ».

Son avocat, Me Réda Ghilaci, n’a pas souhaité commenter l’affaire.

Cette nouvelle affaire intervient dans un contexte de très forte vigilance sécuritaire en France, marqué par une recrudescence des menaces visant des sites symboliques et la communauté juive depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.