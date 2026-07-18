Paris : une plaque en hommage à des Justes dégradée

Une plaque commémorative dédiée à Arsène et Angèle Richard ainsi qu'à leur fille Marcelle, reconnus Justes parmi les Nations, a été dégradée dans le XIIᵉ arrondissement de Paris, rapporte Le Parisien. Les faits interviennent à la veille des cérémonies marquant l'anniversaire de la rafle du Vel' d'Hiv', suscitant une vive émotion.

Installée au 15, rue Louis-Braille, la plaque rend hommage à cette famille qui avait sauvé, en juillet 1942, son jeune voisin juif Edmond Richemond, alors âgé de 13 ans. Après l'arrestation de sa mère lors de la rafle, l'adolescent avait trouvé refuge chez les Richard, qui l'avaient caché au péril de leur vie.

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En 2018, Yad Vashem, à Jérusalem, leur a décerné le titre de Justes parmi les Nations, distinction honorant les non-Juifs ayant sauvé des Juifs durant la Shoah.

Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a condamné cet acte sur le réseau social X. « À l'heure où l'antisémitisme progresse chaque jour dans la société », il a réaffirmé son « soutien indéfectible à la communauté juive », assurant que « Paris est et restera une terre de résistance face à toutes les formes de haine ». Il a également promis que la lutte contre l'antisémitisme demeurerait « une priorité absolue » de son engagement.

Cette dégradation s'inscrit dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en France. Ces derniers mois, plusieurs monuments et lieux de mémoire ont été visés, ravivant les inquiétudes quant à la multiplication des actes de haine ciblant la communauté juive.