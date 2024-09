"Pétain ? Connais pas !" : le manque de culture du député LFI Sébastien Delogu enflamme la toile

Dans une récente interview sur Sud Radio, le député La France Insoumise (LFI) Sébastien Delogu a fait des déclarations surprenantes concernant le maréchal Philippe Pétain, figure de l'histoire française. Ces propos ont rapidement suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux, mettant en lumière une méconnaissance flagrante de l'histoire de France de la part d'un élu de la République.

L'affaire a débuté lorsqu'Antoine Léaumont a comparé le président Emmanuel Macron au maréchal Pétain, chef de l'État français pendant le régime de Vichy. Cette comparaison a pris une tournure inattendue avec l'intervention de Sébastien Delogu.

Interrogé par le journaliste Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio à propos de cette comparaison, le député LFI a déclaré : "Je n'ai pas vu ce qu'il a écrit, mais je ne connais pas tellement l'histoire, j'apprends aussi. J'ai entendu parler de lui, je sais qu'apparemment c'est un raciste." Ces propos ont immédiatement choqué de nombreux auditeurs et internautes, étonnés qu'un élu de la République puisse avouer si ouvertement son ignorance sur une figure aussi importante et controversée de l'histoire française que Philippe Pétain. Suite à cette déclaration, de nombreux internautes ont exprimé leur stupéfaction face à ce qu'ils perçoivent comme un manque flagrant de culture historique de la part d'un représentant élu.

Des commentaires sarcastiques et des mèmes ont rapidement envahi les plateformes comme X et Facebook, tournant en dérision l'ignorance avouée du député. Certains ont même remis en question la légitimité de Delogu à siéger à l'Assemblée Nationale, arguant qu'une connaissance basique de l'histoire française devrait être un prérequis pour tout élu. Cette nouvelle controverse s'inscrit dans une série d'incidents embarrassants pour le député des Bouches-du-Rhône. Il y a seulement deux jours, Sébastien Delogu faisait déjà l'objet de moqueries suite à une intervention en commission des finances. Le 9 septembre, lors d'une session de la commission des finances, Delogu adressait une question au ministre démissionnaire des Finances, Bruno Le Maire. Son intervention a été largement tournée en dérision par les opposants à LFI, qui ont accusé l'élu de "savoir à peine lire et compter". Certains détracteurs ont même relayé une version tronquée et volontairement ralentie de son intervention, amplifiant ainsi la polémique.