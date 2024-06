"Peut-être que le RN a sa place en France et qu'il va faire du meilleur boulot", estime Matthieu Kassovitz

Invité sur LCI, l'acteur et réalisateur Matthieu Kassovitz a estimé que le Rassemblement national avait peut-être sa place en France et qu'il ferait possiblement "un meilleur boulot que les autres".

"J'ai toujours été un peu dans l'attente de l'arrivée du RN au pouvoir pour voir quelle serait la réaction des Français. Est-ce qu'on est vraiment le pays des droits de l'homme ou est-ce qu'on est devenu autre chose ? Peut-être que finalement le RN a sa place en France et qu'il va faire un meilleur boulot. En tout cas, c'est peut-être une expérience à essayer", a-t-il expliqué.

Poursuivant son propos, l'acteur a affirmé qu'on ne saurait jamais vraiment qui on est si on n'est pas passés par ce stade-là. A un moment, on va basculer."

On se souvient que dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 2017, qui opposait Marine Le Pen à Emmanuel Macron, Matthieu Kassovitz avait appelé à voter pour le candidat En marche. A quelques jours des législatives anticipées, le Rassemblement national est donné vainqueur avec plus de 35 % des voix au premier tour.