Philippe Lellouche : "Des villes me refusent parce que j'ai défendu les juifs"

Invité d'Europe 1, l'humoriste et comédien Philippe Lellouche a affirmé avoir été confronté à plusieurs reprises à des refus de programmation en raison de ses prises de position en faveur des juifs de France et d'Israël. Selon lui, la liberté d'expression sur scène demeure intacte à condition de pouvoir accéder aux salles de spectacle, ce qui ne serait plus toujours le cas.

"Il y a maintenant des villes qui vous refusent en fonction de ce qu'elles pensent de vous", a-t-il déclaré. L'artiste assure que certaines municipalités ont refusé de l'accueillir, le considérant comme "pro-génocidaire" en raison de son soutien affiché à la communauté juive et de ses positions sur le conflit au Proche-Orient.

Philippe Lellouche affirme avoir également été confronté à des pressions et à des menaces lors de sa précédente tournée. Dans plusieurs villes, des dispositifs de sécurité auraient été mis en place autour de ses spectacles après des appels d'associations dénonçant la venue de ce qu'elles qualifiaient de "complice de Netanyahou". "Je ne savais pas que j'avais autant d'importance", a-t-il ironisé.

Interrogé sur les responsables de ces annulations ou refus de programmation, l'humoriste a pointé du doigt certains maires qui, selon lui, prennent leurs décisions en fonction de leurs convictions politiques. "Le maire décide que vous n'êtes pas dans la ligne de ce qu'il a envie d'avoir dans sa ville", a-t-il regretté, tout en reconnaissant que ces situations restent minoritaires.

L'artiste affirme que le phénomène se poursuit aujourd'hui. À l'approche de sa nouvelle tournée, son producteur lui aurait déjà signalé que certaines villes ne souhaitaient pas l'accueillir. Philippe Lellouche conteste fermement les accusations portées contre lui et assure n'avoir jamais tenu de propos haineux. "Je mets au défi quiconque d'avoir entendu de ma bouche des propos haineux", a-t-il déclaré.

Évoquant les controverses ayant autrefois touché certains artistes comme Michel Sardou, l'humoriste a estimé que les tentatives d'empêcher des spectacles pour des raisons idéologiques ne sont pas nouvelles. Il s'inquiète toutefois d'un climat qu'il juge de plus en plus polarisé, où les opinions politiques peuvent désormais, selon lui, conditionner l'accès à la scène.