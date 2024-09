"Quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros", raconte François Ruffin

François Ruffin, député de la Somme, invité de BFMTV ce mercredi 11 septembre pour présenter son nouveau livre « Itinéraire, ma France en entier, pas à moitié » a admis, entre autres déclarations fracassantes, la campagne au faciès menée par La France Insoumise et raconté comment le tractage était basé sur le profil ethnique des électeurs :

"Dans les immeubles d'Amiens nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré", a-t-il expliqué, avant d'ajouter : "mais dès qu'on tombait sur un blanc, ça devenait un verrou."

Ruffin, qui a depuis pris ses distances avec Jean-Luc Mélenchon, a exprimé son malaise face à ces tactiques : "J'ai éprouvé comme une honte quand j'en venais à faire ça". Dans l'interview, Ruffin a également commenté une vidéo dans laquelle on voit Jean-Luc Mélenchon défend conseiller à ses militants de "mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires […] Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps".

"Francois Ruffin, vous étiez où toutes ces années quand je me faisais traiter de facho pour avoir osé dire ce que visiblement vous saviez déjà ?" a commenté, mordante, la journaliste Sophia Aram.