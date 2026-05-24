Sandrine Rousseau envisage de participer à une prochaine flottille pour Gaza

La députée écologiste Sandrine Rousseau a affirmé dimanche réfléchir à participer à une prochaine flottille à destination de Gaza, estimant que ces initiatives restaient importantes malgré les risques sécuritaires et diplomatiques.

https://x.com/i/web/status/2058493604528624003 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Invitée sur France Inter, l’élue a défendu l’utilité de ces opérations maritimes destinées à attirer l’attention sur la situation à Gaza. «Elles sont très importantes parce que je pense que les images que nous avons vues donnent un aperçu de ce que vit actuellement le peuple palestinien», a-t-elle déclaré.

Sandrine Rousseau a ajouté : «Je réfléchis même à pouvoir aller sur une prochaine flottille parce que je pense que ce qui se passe là-bas, nous sommes tous responsables de ce qui se passe là-bas, si nous ne le dénonçons pas forcément.»

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions autour des flottilles pro-palestiniennes cherchant à rejoindre Gaza.