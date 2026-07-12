Sarcelles : possible attentat antisémite déjoué, deux armes saisies et 300 personnes évacuées

Un important dispositif de sécurité a été déployé samedi soir à Sarcelles, dans le Val-d’Oise, après la découverte d’un véhicule susceptible, selon un signalement de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), d’être utilisé pour commettre une attaque visant la communauté juive.

La voiture, vide de tout occupant, a été localisée vers 21h30 rue Henri-Dunant. Un périmètre de sécurité a immédiatement été établi, entraînant l’évacuation d’environ 300 personnes présentes dans un cinéma et plusieurs restaurants situés à proximité.

Les démineurs sont intervenus afin de vérifier que le véhicule ne contenait aucun engin explosif. L’opération de sécurisation s’est achevée peu avant minuit. Lors de la fouille du coffre, les forces de l’ordre ont découvert deux armes : un fusil contenant sept cartouches et une arme de poing chargée de dix munitions.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier les personnes liées au véhicule et de déterminer leurs intentions. À ce stade, il n’a pas été établi qu’un attentat était effectivement en préparation. Sollicité par Europe 1, le Parquet national antiterroriste n’avait pas encore indiqué s’il comptait se saisir de l’enquête.