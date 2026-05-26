Un collectif militant marseillais a appelé à un rassemblement contre la participation du dessinateur et auteur Joann Sfar au festival littéraire « Oh les beaux jours », prévu vendredi 29 mai à Marseille. L’appel a été diffusé sur les réseaux sociaux par le collectif « Cultures en lutte 13 », qui accuse l’artiste de soutenir la politique israélienne et critique certaines de ses prises de position sur le conflit au Proche-Orient.

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Le rassemblement vise notamment une tribune signée par plusieurs personnalités françaises en septembre 2025, publiée dans Le Figaro, s’opposant à une reconnaissance d’un État palestinien « sans conditions préalables ». Joann Sfar figurait parmi les signataires de cet appel.

Dans une publication Instagram relayant l’événement, les organisateurs dénoncent ce qu’ils considèrent comme une « normalisation » de voix soutenant Israël dans les espaces culturels. Le visuel appelle explicitement à se mobiliser devant le festival.

Ces dernières années, Joann Sfar est devenu l’une des figures françaises les plus engagées publiquement contre l’antisémitisme et les attaques visant Israël après le 7 octobre.

À ce stade, ni le festival « Oh les beaux jours » ni Joann Sfar n’ont officiellement réagi à l’annonce de ce rassemblement.