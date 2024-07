Souvent flamme varie…, par Michaël Darmon

Juillet 2024 : deux flammes sont parties à la conquête de la France. L'une représente le Rassemblement national, l'autre symbolise les Jeux Olympiques. Soufflant sur les braises d'un vote aux accents dégagistes contre sa personne aux élections européennes de juin, le président-joueur a permis au RN de faire la démonstration qu'il n'était pas prêt pour diriger le pays. Et peut-être pas près d'y arriver.

AP Photo/Thomas Padilla

Le parti à la flamme a cependant réussi à embraser le territoire avant d'être contenu par les pompiers du front républicain. Victoire arithmétique et confusion politique : la France brûle-t-elle de changer les règles de la Ve République ? Trois camps s'opposent désormais sans pouvoir s'entendre, à l'image des trois blocs qui composent la société française si l'on reprend l'analogie du sociologue David Goodhart.

Dans son essai, "La tête, la main et le cœur", David Goodhart décrit les trois principaux groupes sociaux composant les sociétés occidentales contemporaines. Dans un entretien accordé au Figaro, le sociologue Jérôme Fourquet détaille cette typologie. "La tête, ce sont les gens qui ont fait des études et qui dirigent : les cadres, professions libérales et les chefs d'entreprise. La main regroupe ceux qui ont fait moins d'études, la classe laborieuse, qui travaillent dans des métiers manuels. Et puis il y a le cœur. Ces gens qui ont fait des études supérieures, mais qui, comme disait Bourdieu, ont un capital culturel mais pas économique. On les retrouve dans les métiers de la santé, du social, de la culture et de l'éducation. Cette répartition se retrouve dans nos trois blocs électoraux et leurs représentants."

Si l'on décompose les sièges dévolus aux partis réunis au sein des coalitions politiques (Nouveau Front populaire et Ensemble), le RN est le premier parti en sièges

Selon Fourquet, la tête et le cœur se sont entendus pour empêcher que la main ne prenne le pouvoir lors des élections législatives anticipées de juillet 2024, donnant le sentiment d'une France dominée par les idéaux de la gauche progressiste. Alors que la réalité est autre : si l'on décompose les sièges dévolus aux partis réunis au sein des coalitions politiques (Nouveau Front populaire et Ensemble), le RN est le premier parti en sièges, arrivé en tête dans près de 93 % des communes en France lors du scrutin des européennes de juin 2024. Cette situation produira des effets politiques lors des prochains scrutins locaux en 2026.

LUDOVIC MARIN / AFP

En attendant, une autre flamme s'est éteinte : celle des macronistes qui durant 7 ans brûlaient d'admiration pour leur chef impétueux et téméraire. À peine rentré du sommet de l'OTAN, durant lequel Emmanuel Macron a aimé croire qu'il garde l'estime de ses homologues, le président a réuni les pontes de sa majorité pour les tancer sur le "spectacle désastreux" donné par son camp ces derniers jours. La réunion était glaciale. Emmanuel Macron, à l'instar d'autres présidents défaits, refuse de reconnaître que l'élection a été perdue alors que ses soutiens lui enjoignent de faire montre d'humilité et de lucidité. Les macronistes en veulent à la terre entière et en particulier au président qui les a précipités dans ce chaos qui suspend le pays aux conciliabules des partis du cartel des gauches revanchardes.

Le Nouveau Front populaire tente de faire nommer à Matignon Huguette Bello, élue de La Réunion, symbole des féministes racisées, proche de Jean-Luc Mélenchon qui voit en elle le symbole de la créolisation destinée à réécrire le roman national. En clair, avec Huguette Bello, le wokisme entrerait à Matignon. L'option Bello correspond également à des manœuvres du camp communiste dont elle est issue. C'est en réalité la démonstration que cette gauche ne veut pas gouverner mais cherche plutôt à continuer à "bordeliser" selon le glossaire politologique des Insoumis.

Ni bordeliser, ni bardeliser : la France aspire à retrouver la stabilité du camp de la raison. Grâce à l'entreprise désastreuse de la dissolution, elle n'est pas près de retrouver la sérénité. La France accueille le monde entier en pleine crise politique, conséquence de l'inconséquence présidentielle.

Ce n'est pas la flamme olympique, entrée en majesté dans la capitale française transformée en stade à ciel ouvert (et rues fermées), qui pourra contribuer à apaiser durablement la nation française.

Tout au plus, les Jeux Olympiques vont offrir au monde le spectacle d'une France Potemkine, un décor masquant la réalité de l'angoisse des Français par le décret d'une joie officielle, en présentant un pays artificiellement uni autour d'une compétition gigantesque et sponsorisée. Les grandes marques internationales s'auto-congratulent autour de "l'esprit olympique et ses valeurs" qui n'ont jamais empêché les dictatures de prospérer ni les guerres de se multiplier. On peut déclarer ouvert l'été des hypocrisies. Les JO proposent un arrêt sur image de l'état de la planète et des pays d'accueil. Les Jeux de Paris en 2024 sont ceux de la démocratie affaiblie et rongée par les passions tristes du ressentiment populiste.