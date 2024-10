Un an après le 7 octobre : Le gouvernement français réaffirme sa lutte contre l'antisémitisme

Un an après l'attaque du 7 octobre en Israël, le Premier ministre français Michel Barnier a réitéré l'engagement du gouvernement à combattre l'antisémitisme lors d'une cérémonie commémorative à Paris. "Nous ne laisserons rien passer", a-t-il déclaré, promettant de "combattre l'antisémitisme par tous les moyens". L'événement, organisé par le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) au Dôme de Paris, a rassemblé environ 4 000 personnes, dont de nombreuses personnalités politiques et culturelles.

Barnier a assuré que "la sécurité de l'État d'Israël n'est pas et ne sera jamais négociable", soulignant la position de légitime défense d'Israël. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions diplomatiques, suite à l'appel du président Emmanuel Macron à l'arrêt des livraisons d'armes à Israël.

Le président Macron, qui a rencontré les familles des otages franco-israéliens encore détenus à Gaza, a affirmé que la France "mettait tout en œuvre pour obtenir un cessez-le-feu et un accord permettant la libération d'Ohad Yahalomi et d'Ofer Kalderon en priorité".

Des hommages ont eu lieu dans plusieurs villes françaises. À Strasbourg, 500 personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville. À Lyon, 2 100 personnes selon la préfecture ont participé à un rassemblement sur la place Bellecour. À Marseille, plusieurs centaines de personnes ont commémoré les victimes.

Le président du Crif, Yonathan Arfi, a vivement critiqué La France insoumise (LFI), accusant le mouvement de se trouver dans "le camp du déshonneur" et de "voir des résistants là où la conscience universelle reconnaît des terroristes".

LFI a publié un communiqué demandant la "libération immédiate" des otages du Hamas et dénonçant un "acte terroriste", une position qui contraste avec ses réactions initiales largement critiquées après les attaques du 7 octobre 2023.

À Paris, la tour Eiffel s'est éteinte à 23h45, comme elle l'avait fait un an auparavant, en hommage aux victimes.

Ces commémorations et déclarations soulignent la persistance de l'impact de l'attaque du 7 octobre sur la société française, un an après les événements, et illustrent les défis continus auxquels le gouvernement est confronté dans sa lutte contre l'antisémitisme.