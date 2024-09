Un couple inculpé à Paris dans un complot iranien visant des Juifs en France et en Allemagne

Un tribunal parisien a inculpé et placé en détention provisoire un couple soupçonné d'être impliqué dans des complots iraniens visant à assassiner des Israéliens et des Juifs en Allemagne et en France, selon des sources policières. Abdelkrim S., 34 ans, et sa compagne Sabrina B., 33 ans, ont été inculpés le 4 mai pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et placés en détention provisoire. L'affaire, baptisée "Marco Polo" et révélée jeudi par le site d'information français Mediapart, signale une résurgence du terrorisme parrainé par l'État iranien en Europe.

Selon un rapport de la Direction générale de la sécurité intérieure française relayé par l'AFP, "Depuis 2015, les services [secrets] iraniens ont repris une politique d'assassinats ciblés". Le document ajoute que "la menace s'est encore aggravée dans le contexte de la guerre Israël-Hamas".

L'objectif présumé des services de renseignement iraniens était de cibler des civils et de semer la peur en Europe parmi l'opposition politique du pays ainsi que parmi les Juifs et les Israéliens. L'Iran est accusé de recruter des criminels, y compris des barons de la drogue, pour mener de telles opérations.

Abdelkrim S., précédemment condamné à 10 ans de prison pour un meurtre à Marseille et libéré en conditionnelle en juillet 2023, est accusé d'être le principal agent basé en France d'une cellule terroriste parrainée par l'Iran qui planifiait des actes de violence en France et en Allemagne.

Le groupe visait un ancien employé d'une entreprise de sécurité israélienne basé à Paris et trois de ses collègues résidant dans la banlieue parisienne. Trois citoyens israélo-allemands à Munich et Berlin figuraient également parmi les cibles.

Les enquêteurs pensent qu'Abdelkrim S. a effectué plusieurs voyages en Allemagne à des fins de repérage, malgré sa libération conditionnelle, notamment des déplacements à Berlin avec sa femme. Il a nié les accusations, affirmant qu'il avait simplement des achats à faire.

Les autorités françaises attribuent également à la cellule des projets d'incendie de quatre entreprises appartenant à des Israéliens dans le sud de la France entre fin décembre 2023 et début janvier 2024, selon une source policière. Abdelkrim S. a rejeté ces allégations, déclarant avoir agi comme intermédiaire sur l'application de messagerie Telegram pour le cerveau et d'autres personnes impliquées dans une escroquerie à l'assurance planifiée.