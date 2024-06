Une cinquantaine de lycéens parisiens en garde à vue après avoir occupé leur établissement en soutien à la Palestine

Hier après-midi, des élèves du lycée Hélène-Boucher, situé dans le 20e arrondissement de Paris, ont décidé d'occuper leur établissement pour manifester leur soutien à la Palestine révèle Le Parisien, entrainant l'arrestation d'une cinquantaine d'entre eux, accusés de violences envers la police.

Selon une source policière, "une cinquantaine d'individus gantés et cagoulés se sont introduits dans l'enceinte du lycée Hélène-Boucher" vers 18h40. Les policiers arrivés sur place ont constaté que les jeunes "ont scandé des propos pro-Palestine" et déployé une banderole dénonçant le génocide à Gaza. Ils auraient également "dégradé les deux premiers étages de l'établissement avant de s'enfermer et de se barricader à l'aide de chaises et de tables dans une salle de classe". Deux agents de sécurité auraient été "victimes de violences" de leur part.

Les forces de l'ordre ont alors procédé à l'interpellation de l'ensemble des manifestants, dont beaucoup étaient mineurs. Ils ont été placés en garde à vue "pour intrusion dans l'enceinte d'un établissement scolaire suivi de dégradations volontaires, vol et violences".

Ce matin, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant le lycée en soutien aux élèves interpellés. Laurent Sorel, conseiller de Paris présent sur place, regrette que "systématiquement la réponse aux manifestations de la jeunesse ne soit pas de discuter mais de réprimer". Les sections syndicales de la cité scolaire Voltaire ont dénoncé sur les réseaux sociaux ces interpellations qu'ils jugent injustifiées, affirmant qu'il s'agissait d'une "occupation pacifique". Ils "exigent la libération immédiate de tous les lycéens et la levée immédiate des poursuites".