Une rencontre secrète entre la France et le Hamas révélée par la presse saoudienne

Les discussions auraient porté sur les tentatives de rapprochement entre les différentes factions ainsi que les perspectives d’une relance du processus politique pour résoudre le conflit

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Archive - Le porte-parole des Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, Abu Obeida, s'exprime lors d'un défilé militaire anti-israélien des Brigades Al-Qassam
Archive - Le porte-parole des Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, Abu Obeida, s'exprime lors d'un défilé militaire anti-israélien des Brigades Al-Qassam Abed Rahim Khatib/Flash90

Selon des informations publiées par le quotidien saoudien Asharq Al-Awsat, des représentants du Hamas auraient récemment rencontré une délégation française lors d’échanges tenus dans un pays du Moyen-Orient. Le journal, qui cite deux sources palestiniennes, affirme que cette réunion s’est déroulée dans la plus grande discrétion et n’aurait pas été portée à la connaissance de l’ensemble des organisations palestiniennes.

Toujours selon ces sources, plusieurs mouvements terroristes opérant à Gaza n’auraient appris l’existence de cette rencontre qu’après sa tenue. La délégation française aurait réuni des diplomates en exercice, d’anciens responsables du Quai d’Orsay ainsi que des élus appartenant aussi bien à la majorité présidentielle qu’aux rangs de l’opposition.

Les discussions auraient porté sur l’avenir de la scène politique palestinienne, les tentatives de rapprochement entre les différentes factions ainsi que les perspectives d’une relance du processus politique destiné à résoudre le conflit israélo-palestinien.

Des liens révélés entre le Hamas et la flottille Sumud
Des liens révélés entre le Hamas et la flottille Sumud

L’un des interlocuteurs cités par le quotidien saoudien affirme que la question d’un État palestinien fondé sur les lignes de 1967 a également été évoquée. Paris défend de longue date la solution de deux États et a multiplié les initiatives diplomatiques en ce sens depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, en entérinant notamment la reconnaissance d'un Etat palestinien.

Ces révélations surviennent alors que les relations entre la France et Israël traversent une période de fortes tensions. Elles interviennent notamment après l’ouverture par le Parquet national antiterroriste français d’une enquête préliminaire visant à examiner des accusations de torture et de crimes de guerre formulées contre Israël à la suite d’une plainte liée à l’interception de militants de la flottille Sumud.

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