Victoire du PSG : un mort, 780 interpellations et 457 gardes à vue

Le sacre européen du Paris Saint-Germain a été marqué par une nuit de violences dans plusieurs villes de France. Un homme a perdu la vie et un autre a été grièvement blessé à la sortie du périphérique parisien, tandis que des affrontements, des pillages et des dégradations ont conduit à des centaines d’interpellations.

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Lors d’un point presse, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a indiqué que la situation était restée « globalement sous contrôle », tout en annonçant 780 interpellations et 457 gardes à vue sur l’ensemble du territoire. Selon lui, ce chiffre représente une hausse de 30 % par rapport à l’an dernier pour un événement comparable.

Une quinzaine de villes ont été touchées par des violences urbaines. Des commerces ont été pillés, des véhicules incendiés et plusieurs bâtiments publics dégradés, notamment à Pau et à Orléans. Les forces de l’ordre ont également été prises pour cible par des tirs de mortiers et divers projectiles.

À Paris, les incidents se sont concentrés autour des Champs-Élysées et du périphérique. La maire du 8e arrondissement, Catherine Lécuyer, a dénoncé un « réquisitoire de l’impuissance publique » et réclamé une politique de « zéro rassemblement » sur la célèbre avenue après les débordements observés.

Malgré ces violences, les célébrations se poursuivent ce dimanche. Près de 6.000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans la capitale pour encadrer le retour des joueurs du PSG. Environ 100.000 personnes sont attendues au Champ-de-Mars pour fêter la victoire du club parisien en Ligue des champions.