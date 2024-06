Victoire écrasante du RN aux Européennes, Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale

Prenant la parole après les résultats de l'élection européenne qui ont vu une victoire écrasante du Rassemblement national, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives. Celles-ci auront lieu les 30 juin et 7 juillet. "La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde", a déclaré le chef d'Etat, dont le parti n'a obtenu que 15,4 % des voix, soit deux fois moins que le RN qui a recueilli 32 % des suffrages. Il s'agit du meilleur score de l'histoire du parti d'extrême droite, hors second tour, lors d'une élection nationale. C'est aussi la meilleure performance d'une liste aux élections européennes depuis 40 ans.

La dissolution du Parlement avait été réclamée dans la foulée des résultats par la tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui dénonçait un "désaveu cinglant" de la politique d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen, présidente du parti, a pris la parole aussitôt après l'annonce de la dissolution, pour un véritable discours de campagne. "Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance", a-t-elle dit.

Le PS-Place publique se place en troisième position avec 14 % des voix, tandis que les listes de La France insoumise et des Républicains sont au coude à coude avec 8,7 % et 7,2 % des suffrages. Le Parti Reconquête obtient quant à lui 5,5 % des votes.