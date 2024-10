Kippour 1973: Pour certains, la guerre ne s'arrête jamais

La guerre du Kippour est un point noir dans l'histoire d'Israël, un traumatisme national. Après la guerre et le retour des soldats, d'interminables discussions, souvent amères, ont eu lieu, principalement sur un plan politique. Mais peu de ceux qui ont survécu ont pu parler de leurs sentiments et de leur expérience personnelle. "À l'époque, la stigmatisation était très forte", explique Yuval Neriah, psychologue et l'un des premiers spécialistes du syndrome de stress post-traumatique en Israël. "Parler de la peur, du choc de la guerre, de l'ambivalence, c'était comme nier toute la gamme des sentiments officiels qu'un jeune revenant de la guerre doit éprouver. Il s'agit d'un problème collectif, en particulier chez les personnes qui appartiennent à une culture qui met l'accent sur la force et la résistance, voire sur un certain machisme".

Après la guerre du Kippour, Neriah, qui a été décoré pour son action, a travaillé avec le ministère israélien de la Défense pour effectuer des recherches sur les prisonniers de guerre.

Yacov Gor était l'un des sujets de l'étude de Neriah. Après avoir été capturé et torturé par l'armée égyptienne pendant cinq semaines, il s'est rendu compte qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique. Aujourd'hui, il se sent bien mentalement, mais il parle de ses expériences comme s'il les avait vécues à distance. Il ne parle pas, et c'est peut-être compréhensible, de ses sentiments personnels.

Efraim Zinger, qui a été prisonnier de guerre en Syrie, a partagé son histoire et son point de vue personnel. Dès son retour de captivité, lui et sa femme Shoshi ont vécu selon la devise "aller de l'avant", mettre le passé derrière eux et repartir à zéro.

De nombreuses personnes présentant des symptômes de stress post-traumatique ne savent pas qu'elles souffrent de ce trouble ou refusent d'y faire face, comme Meni Shapira. Il est toujours confronté à ce qu'il a vécu lors d'une guerre menée il y a 50 ans, lorsque, combattant sur les hauteurs du Golan, "nous sommes allés dans l'inconnu".

Il raconte l'un des moments traumatisants de la bataille : "J'ai vu une lueur dans l'herbe et je me suis dit qu'il y avait quelque chose. Et j'ai dit aux gars : "Il y a une étincelle là, tirez, peut-être qu'il y a des Syriens dans le buisson"", se souvient-il. "Ils m'ont dit d'arrêter de raconter des conneries, que c'était impossible. À un moment donné, j'ai craqué et j'ai crié, et parce que j'ai crié, ils ont tiré. Certaines des balles étaient des traceurs qui ont mis le feu à l'herbe, révélant trois Syriens avec un RPG".

Itamar, le fils de Meni, se bat contre ses propres souvenirs, issus d'une autre guerre et d'un autre champ de bataille, au Liban. Tout comme son père, il se souvient d'un incident particulier, lorsqu'un terroriste a ouvert le feu sur son équipe, touchant un infirmier. Cet incident le hante encore aujourd'hui, et le sentiment de culpabilité ne l'a pas quitté.

"J'ai oublié de faire une chose en tant que chef de position, c'est de dire à mes hommes de mettre des casques, ce qui est la première étape pour se préparer à un événement qui passe de la routine à l'urgence", explique-t-il. "Je comprends que la catastrophe aurait pu être complètement différente et qu'en tant que commandant, je n'ai pas fait mon travail lors du passage de la routine à l'urgence.

L'impact mental de cette situation sur Itamar est encore visible. "Je pense que cela m'a permis d'être plus précis et plus exigeant envers moi-même. C'est une sorte d'obsession, celle d'être meilleur. Mais parfois, je vais trop loin. Itamar est toujours prêt à affronter le pire, que ce soit dans une banque ou un restaurant, ou même au travail.

La guerre du Kippour a également marqué son père. C'est la nécessité d'être toujours prêt, même en allumant la radio et en s'attendant à entendre qu'une guerre a commencé. Et quelque chose d'aussi simple que le sommeil est devenu un défi. "Je ne dors pas bien la nuit", dit-il. "Je fais toujours toutes sortes de rêves. Je me réveille souvent la nuit à cause de ces rêves".

Selon Yuval Neriah, il s'agit de l'un des symptômes les plus courants chez les personnes souffrant du syndrome de stress post-traumatique. Neriah a été l'un des premiers chercheurs à parler de détresse post-traumatique après la guerre du Kippour, et il a un message simple pour ceux qui en souffrent : "Vous n'êtes pas seul. Sachez d'abord que de nombreuses personnes en souffrent après des expériences traumatisantes, et qu'il existe un nom pour cela, le syndrome de stress post-traumatique".