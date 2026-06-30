Firewave : la technologie israélienne qui "écoute" les incendies avant qu'ils ne deviennent incontrôlables

Chaque année, près de 335 millions d'hectares partent en fumée à travers le monde à cause des incendies de forêt, soit l'équivalent d'environ six fois la superficie de la France. Face à des feux de plus en plus fréquents et destructeurs, une start-up israélienne affirme avoir trouvé un moyen de détecter les départs d'incendie en quelques minutes seulement, bien avant que les flammes ne deviennent incontrôlables.

Baptisée Firewave, cette jeune entreprise a développé un système de capteurs acoustiques alimentés par l'intelligence artificielle capables de détecter le bruit caractéristique de la combustion dès les premières minutes d'un départ de feu.

L'idée est née d'un constat simple : les systèmes de surveillance traditionnels reposent principalement sur des caméras qui doivent détecter la fumée ou les flammes. Or, dans une forêt dense, cela peut prendre entre 20 minutes et une heure. Un délai considérable lorsqu'un incendie peut doubler de superficie en quelques minutes.

"Notre système est basé sur le son", explique le Dr Jenia Yurkovsky. "Nous détectons généralement un incendie en deux à trois minutes."

Installés directement sur les arbres, les capteurs fonctionnent grâce à l'énergie solaire et peuvent rester opérationnels jusqu'à cinq ans sans maintenance. Dès qu'un départ de feu est identifié, une alerte est automatiquement transmise via une application accessible depuis un téléphone ou un ordinateur. Les équipes de secours reçoivent alors les coordonnées précises du capteur ayant détecté l'incendie et peuvent même écouter un extrait sonore afin de confirmer l'alerte.

Pour démontrer l'efficacité du dispositif, les équipes de Firewave ont réalisé un test dans la forêt du Carmel, dans le nord d'Israël. Un petit feu a été allumé sous contrôle et le système l'a détecté en moins de deux minutes.

Le choix de la forêt du Carmel n'est pas anodin. C'est dans cette région qu'a eu lieu en 2010 l'un des incendies les plus meurtriers de l'histoire d'Israël. Le sinistre avait coûté la vie à 45 personnes et détruit environ un million d'arbres. Selon Jenia Yurkovsky, le changement climatique et l'assèchement des sols rendent aujourd'hui les incendies de plus en plus difficiles à maîtriser partout dans le monde.

Les conséquences économiques sont également considérables. Aux États-Unis, les dégâts liés aux incendies de forêt se chiffrent en centaines de milliards de dollars chaque année. Plus de 2,5 millions de logements sont situés dans des zones à haut risque, où les assurances augmentent fortement leurs tarifs, voire refusent parfois toute couverture.

Firewave a déjà déployé une cinquantaine de capteurs en Israël et prévoit d'en installer plusieurs centaines supplémentaires aux États-Unis. Sa nouvelle génération d'appareils intègre désormais une connexion satellite afin de fonctionner même dans les zones dépourvues de couverture mobile.

Pour ses concepteurs, l'objectif est clair : donner aux pompiers quelques précieuses minutes d'avance. Une avance qui pourrait faire la différence entre un simple départ de feu et une catastrophe majeure. Comme le résume Eduard Grinberg, l'ambition est d'aider les autorités à "entendre le feu avant même de pouvoir le voir".