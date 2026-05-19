Israël veut imposer sa Sportech sur le marché français

La « start-up nation » israélienne veut désormais accélérer sa percée dans l’univers du sport business européen. À la fin du mois de mai, une délégation de dirigeants et de start-up israéliennes spécialisées dans la Sportech participera à Paris au sommet international SportGen, organisé au pavillon Gabriel.

À l’origine de cette initiative : Benjamin Abitbol, qui pilote le projet en partenariat avec la mission économique d’Israël en France, rattachée à l’ambassade israélienne à Paris, ainsi qu’avec l’Israel Export Institute. L’objectif affiché est clair : renforcer les liens économiques, technologiques et commerciaux entre les écosystèmes français et israélien du sport.

« Nous voulons bâtir des ponts et créer des opportunités d’investissement et de partenariats entre les deux pays », explique Benjamin Abitbol. Une dizaine de dirigeants israéliens devraient ainsi faire le déplacement, principalement des fondateurs de start-up innovantes dans les domaines de l’intelligence artificielle appliquée au sport, de la sécurité des événements ou encore de la gestion automatisée des contenus numériques.

Parmi les technologies présentées figurent notamment des systèmes capables de produire automatiquement du contenu vidéo grâce à l’IA, des outils de sécurisation des stades et enceintes sportives, ainsi que des plateformes destinées à aider les clubs et organisateurs d’événements à dynamiser leurs communautés sur les réseaux sociaux.

Le choix de Paris et du sommet SportGen n’est pas anodin. L’événement, entièrement tourné vers les professionnels du secteur et organisé en anglais, constitue selon les organisateurs une porte d’entrée idéale vers le marché européen pour les entreprises israéliennes.

Cette initiative illustre également la volonté d’Israël de continuer à développer ses coopérations économiques internationales malgré le contexte régional tendu. Pour les start-up israéliennes du sport, l’Europe apparaît plus que jamais comme un marché stratégique de croissance.