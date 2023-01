L'ONU a condamné Israël plus que tous les autres pays réunis en 2022

La résolution de l'Assemblée générale soutenant l'enquête de la CIJ a couronné une année marquée par 15 mesures anti-israéliennes

En 2022, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le plus de résolutions contre Israël qu'à l'égard de toutes les autres nations réunies, contribuant ainsi à ce que les observateurs appellent une focalisation déséquilibrée sur l'État juif au sein de l'organisme mondial.

L'Assemblée générale a approuvé 15 résolutions anti-Israël l'année dernière, contre 13 résolutions critiquant d'autres pays, selon un décompte effectué par le groupe de surveillance pro-Israël UN Watch.

La Russie a fait l'objet de six résolutions condamnant son invasion de l'Ukraine. La Corée du Nord, l'Afghanistan, le Myanmar, la Syrie, l'Iran et les États-Unis ont été frappés par une résolution chacun. L'Arabie saoudite, la Chine, le Liban, la Turquie, le Venezuela et le Qatar, qui ont de mauvais antécédents en matière de droits de l'homme ou ont été impliqués dans des conflits régionaux, n'ont pas été touchés par des résolutions les critiquant.

Depuis 2015, l'Assemblée générale a adopté 140 résolutions critiquant Israël, principalement sur son "traitement envers les Palestiniens", ses relations avec les pays voisins et d'autres méfaits présumés. Sur la même période, elle a adopté 68 résolutions contre tous les autres pays, a indiqué UN Watch.

Dans sa dernière résolution anti-israélienne, l'assemblée des 193 pays a approuvé vendredi un appel à la Cour internationale de justice pour qu'elle se prononce sur le conflit israélo-palestinien. La résolution promue par les Palestiniens a été adoptée par 87 voix pour, 26 contre et 53 abstentions.

La CIJ est la plus haute instance de médiation des Nations unies pour les différends entre pays. Ses décisions sont contraignantes et influencent l'opinion publique, mais elle ne dispose d'aucun mécanisme d'exécution. La Cour est distincte de la Cour pénale internationale, qui se trouve également à La Haye.

L'année dernière, d'autres mesures anti-israéliennes ont porté sur le "Golan syrien occupé", les réfugiés palestiniens, la prolifération nucléaire, la pollution au Liban, les implantations et l'enlisement du processus de paix.

L'ONU adopte depuis longtemps des résolutions contre Israël, et l'État hébreu et les États-Unis l'accusent de partialité. Israël a accusé les Palestiniens, qui ont le statut d'État observateur non membre des Nations unies, de tenter d'utiliser l'organisation mondiale pour contourner les négociations de paix.