La Haye : l'Allemagne va soutenir Israël au procès

L'Allemagne a pris la décision d’intervenir en tant que tierce partie dans le procès auquel fait face Israël devant la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye, l’Afrique du Sud accusant le pays de "génocide" contre les Palestiniens de Gaza.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a téléphoné vendredi au chancelier allemand Olaf Scholz pour le remercier de cette décision.

"Votre position et celle de l’Allemagne du côté de la vérité ont touché tous les citoyens israéliens", a affirmé M. Netanyahou, selon un communiqué du bureau du Premier ministre. "La diffamation de sang, pleine d’hypocrisie et de malveillance, ne doit pas prévaloir sur les principes moraux partagés par nos deux pays et par le monde civilisé tout entier", a-t-il ajouté. Vendredi, le gouvernement allemand a déclaré dans un communiqué "rejeter fermement et explicitement l’accusation de génocide portée contre Israël devant la CIJ. Cette accusation est dénuée de tout fondement". "Compte tenu de l’histoire allemande et du crime contre l’Humanité que fut la Shoah", le gouvernement allemand a ajouté "se sentir particulièrement lié à la Convention contre le génocide". "Cette convention est un instrument central du droit international visant à mettre en œuvre le ‘plus jamais ça'". Nous nous opposons résolument à toute instrumentalisation politique", a poursuivi le gouvernement. Berlin soutient que "le but du Hamas est d’anéantir Israël". Depuis le 7 octobre, "Israël se défend contre l’attaque inhumaine du Hamas", a-t-il dit. Un procès se déroule depuis jeudi devant la plus haute juridiction des Nations unies, siégeant à La Haye, que Pretoria a saisie le mois dernier arguant qu’Israël violait la Convention des Nations unies sur le génocide, signée en 1948 à la suite de la Shoah.