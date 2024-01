La France suspend à son tour son financement à l'UNRWA

La France va suspendre son financement à l'’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), à l'instar de plusieurs pays tels que les Etats-Unis, l'Italie, l'Allemagne ou le Canada. Cette information survient après les accusations d'Israël concernant la participation d’agents de l’UNRWA aux massacres du 7 octobre.

"Nous attendons que les enquêtes lancées ces derniers jours fassent toute la lumière sur les faits passés et soient assorties de mesures concrètes à mettre en œuvre rapidement", a affirmé le communiqué du ministère français des Affaires étrangères.

"La France n’a pas prévu de nouveau versement à l'UNRWA au premier semestre 2024 et décidera le moment venu de la conduite à tenir en lien avec les Nations unies et les principaux donateurs, en s’assurant que toutes ses exigences de transparence et de sécurité de l’aide sont bien prises en compte", poursuit le communiqué.

En 2023, la France avait "fait le choix" d’accroitre considérablement son soutien humanitaire aux populations civiles de Gaza, en contribuant aux actions de l’UNRWA à hauteur de près de 60 millions d’euros.