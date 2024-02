"Un génocide a lieu à Gaza, Lula n'a dit que la vérité", affirme le président colombien Gustavo Petro

Le président colombien Gustavo Petro a, à son tour, accusé Israël de commettre un "génocide" des Palestiniens dans la bande de Gaza, alors que les États-Unis ont à nouveau mis leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat. Le président colombien a fait valoir sa "pleine solidarité" avec son homologue brésilien Luiz Inacio Lula Da Silva, plongé dans une crise diplomatique.

"À Gaza, il y a un génocide. Des milliers d'enfants, de femmes et de personnes âgées sont lâchement assassinés. Lula n'a fait que dire la vérité. Soit la vérité est défendue, soit la barbarie nous anéantira", a déclaré M. Petro sur X.

"J'exprime mon entière solidarité avec le président du Brésil", a insisté le dirigeant colombien.

Markus Schreiber / File / AP

Dimanche, le président Lula a provoqué une tempête en accusant Israël de commettre un "génocide" des Palestiniens dans la bande de Gaza, dressant une comparaison entre l'offensive israélienne et l'extermination des Juifs par les nazis. Après ces déclarations, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz a fait savoir que Lula était désormais persona non grata en Israël "jusqu'à ce qu'il présente des excuses et retire ses propos".