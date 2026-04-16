Arrestation de Kemi Seba en Afrique du Sud : une extradition vers le Bénin en préparation

Le militant panafricaniste Kemi Seba a été arrêté en Afrique du Sud, où il fait désormais l’objet d’une procédure d’extradition vers le Bénin, qui le recherche activement. Visé par un mandat d’arrêt international, l’influenceur est accusé par les autorités béninoises d’avoir soutenu la tentative de coup d’État avortée de décembre dernier.

Selon la police sud-africaine, Kemi Seba, de son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, a été interpellé lundi dans un centre commercial de Pretoria, en compagnie de son fils et d’un facilitateur. Les autorités évoquent des faits présumés de facilitation d’entrée illégale au Zimbabwe via le fleuve Limpopo. Le trio aurait eu l’intention de poursuivre son voyage vers l’Europe.

Placés en détention provisoire, les deux hommes doivent comparaître devant la justice le 20 avril, dans le cadre d’une procédure d’extradition en cours. D’après les enquêteurs, le passeur impliqué aurait perçu environ 250 000 rands, soit près de 13 000 euros, pour organiser le passage de la frontière.

Très suivi sur les réseaux sociaux, où il revendique environ 1,5 million d’abonnés, Kemi Seba est une figure controversée du panafricanisme. À la tête de l’ONG « Urgences panafricanistes », il est connu pour ses positions virulentes contre la France et les élites africaines jugées proches de Paris.

Au Bénin, il est poursuivi pour « apologie de crimes contre la sûreté de l’État » et « incitation à la rébellion », après avoir salué dans une vidéo ce qu’il avait qualifié de « jour de la libération », lors de la tentative de putsch contre le président Patrice Talon. Le coup d’État avait été rapidement déjoué avec l’appui de forces alliées.

Par ailleurs, Kemi Seba avait déjà été entendu en France dans une enquête portant sur de possibles liens avec le groupe paramilitaire russe Wagner, accusations qu’il conteste. Son arrestation relance aujourd’hui un dossier aux implications à la fois judiciaires et géopolitiques.