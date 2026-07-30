Chaos sur les côtes marocaines : des milliers de migrants tentent de rejoindre l’Espagne par Ceuta

Des milliers de migrants ont tenté jeudi de rejoindre l’enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc, provoquant une situation de chaos sur les plages et aux abords de la frontière. Cet épisode ravive les inquiétudes autour de la crise migratoire à laquelle l’Espagne est confrontée sur sa frontière méridionale.

Les premières tentatives ont débuté dans la matinée, avec plusieurs dizaines de personnes essayant de contourner à la nage la digue marquant la frontière entre le Maroc et le territoire espagnol. La situation s’est brusquement aggravée à la mi-journée lorsque des groupes beaucoup plus nombreux ont convergé vers les clôtures et le littoral.

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Les migrants, principalement originaires du Maroc et d’Afrique subsaharienne, ont tenté de franchir la frontière à pied, à la nage, à bord de petites embarcations pneumatiques ou en forçant certains secteurs des barrières frontalières. Selon les informations rapportées, ils ont notamment profité des conditions météorologiques et maritimes pour multiplier les passages.

Les forces de sécurité espagnoles ont été déployées en nombre le long de la côte et de la frontière. La Garde civile et la police locale ont renforcé leurs patrouilles terrestres et maritimes et utilisé des moyens antiémeutes afin d’empêcher de nouvelles entrées. L’ampleur de l’afflux complique toutefois le contrôle de l’ensemble de la zone.

À Ceuta, les infrastructures d’accueil sont désormais proches de la rupture. Les centres temporaires, déjà saturés, peinent à prendre en charge les nouveaux arrivants et à leur fournir nourriture, vêtements et soins médicaux. Les autorités locales ont demandé au gouvernement espagnol l’envoi immédiat de renforts policiers et militaires, ainsi que le transfert rapide de migrants vers la péninsule Ibérique afin d’alléger la pression sur la ville.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a assuré que son gouvernement mobilisait "toutes les ressources nécessaires" et travaillait avec les autorités marocaines et les partenaires internationaux pour rétablir la situation.

Avec Melilla, Ceuta constitue l’un des deux seuls territoires de l’Union européenne situés sur le continent africain, ce qui en fait l’un des principaux points de passage empruntés par les migrants cherchant à gagner l’Europe.