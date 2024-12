Cinq Israéliens tués dans un accident de voiture au Maroc

Cinq jeunes Israéliens ont été tués dans un accident de voiture au Maroc, a fait savoir le porte-parole de l'unité internationale de l'organisme de secours israélien Zaka. Tous les cinq appartiennent à la communauté ultra-orthodoxe hassidique de Breslev. Ils s'étaient rendus au Maroc avec un groupe d'environ une vingtaine de personnes venus en pèlerinage sur les tombes des rabbins. Le véhicule roulait de nuit dans une zone désertique lorsque l'accident s'est produit. Il n'est toujours pas clair pour le moment s'il s'agit d'une perte de contrôle ou d'une collision avec un autre véhicule.

"Ce matin vers 10h00, un rapport a été reçu au siège national de l'organisation Zaka concernant un accident de voiture mortel près de la ville de Ouarzazate au Maroc, Le chauffeur d'une voiture avec cinq Israéliens à son bord a apparemment perdu le contrôle du véhicule qui s'est ensuite renversé. Tous les passagers de la voiture ont été tué à cause de la violence de l'accident", a indiqué Zaka.

Zaka Unit 360 spokesperson

Chaim Weingarten, vice-président de l'organisation Zaka : "Dès la réception du rapport sur ce grave évènement, l'unité internationale (de Zaka )a œuvré avec les autorités marocaines pour accélérer le processus de libération et d'identification des corps, et également pour aider les familles autant que possible pour les faire transférer à leur lieu de sépulture (en Israël)."

Le maire de Safed, Yossi Kakon, a publié une déclaration suite à l'accident : "J'ai été informé avec grande tristesse d'un grave accident de la route qui s'est produit cette nuit au Maroc, impliquant plusieurs résidents de Safed. Nous sommes en contact constant avec le ministère des Affaires étrangères et les autorités officielles qui gèrent cet événement."