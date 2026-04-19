Israël s'en prend à la France à l'ONU : "Combien avez-vous payé l'Iran ?"

Lors d’une séance mouvementée de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée à la situation dans le détroit d’Ormuz, l’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU Danny Danon a vivement interpellé plusieurs États occidentaux, accusés selon lui de complaisance face aux pressions iraniennes.

Le débat portait sur la liberté de navigation dans cette zone stratégique, après le rejet récent d’une résolution au Conseil de sécurité. Dans ce contexte, le diplomate israélien a pris directement à partie la France, questionnant publiquement son représentant sur les relations économiques entre Paris et Téhéran.

S’adressant à l’ambassadeur français, Danny Danon a évoqué le passage de navires français dans le détroit et a lancé une accusation provocatrice : « Combien avez-vous versé à l’Iran ? », dénonçant ce qu’il considère comme une forme de capitulation face aux mécanismes de pression iraniens.

L’ambassadeur israélien a par ailleurs qualifié les actions attribuées à l’Iran dans la région de « terrorisme économique », estimant que les concessions faites sous la contrainte renforcent, selon lui, la capacité de nuisance de Téhéran. « Ceux qui paient aujourd’hui paieront plus cher demain », a-t-il averti devant les représentants des États membres.

Selon des informations de transport maritime, un navire de la compagnie française CMA CGM aurait récemment franchi la zone sans incident, tandis que les navires battant pavillon d'autres pays en étaient empêchés.