Donald Trump juge que l’Iran "a fait le malin" en fermant à nouveau Ormuz

Le président américain Donald Trump a réagi à la nouvelle fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran en adoptant un ton mêlant fermeté et optimisme, estimant que Téhéran « a fait un peu le malin » en réimposant cette mesure, tout en assurant que les discussions se poursuivent.

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Lors d’un point presse à la Maison-Blanche, il a insisté sur la poursuite du dialogue malgré les tensions. « Nous discutons avec eux », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous aurons des informations d’ici à la fin de la journée ».

Le président américain a également dénoncé une tentative de pression de la part de l’Iran. « Ils ont voulu refermer le détroit », a-t-il affirmé, avant de marteler qu' « ils ne peuvent pas nous faire chanter ».

Malgré cette escalade autour de cette voie maritime stratégique, Donald Trump s’est voulu confiant sur l’issue des échanges, assurant que les discussions « se déroulent très bien ».