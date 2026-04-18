Mojtaba Khamenei affirme que la marine est prête à infliger de "nouvelles défaites amères" à ses ennemis

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a affirmé que la marine iranienne était prête à infliger de « nouvelles défaites amères » à ses ennemis, dans un message diffusé sur Telegram, au moment où les tensions restent extrêmement élevées dans le Golfe et autour du détroit d’Ormuz.

Les autorités iraniennes multiplient les messages de dissuasion, mettant en avant leurs capacités navales et leur volonté de répondre à toute pression extérieure.

La référence à de « nouvelles défaites amères » marque une rhétorique offensive, visant à signaler que l’Iran se considère prêt à agir militairement si ses intérêts sont menacés. Elle intervient dans un contexte où plusieurs incidents maritimes ont été signalés dans la région, et où la sécurité des voies énergétiques mondiales suscite de vives inquiétudes.

Par ailleurs, aucune date n’a encore été fixée pour une nouvelle session de négociations entre Washington et Téhéran, a affirmé samedi le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh, après l’échec de premiers échanges le week-end dernier au Pakistan, une impasse qui illustre les difficultés persistantes du dialogue entre les deux pays.

«Nous ne pouvons pas fixer de date tant que nous ne serons pas entendus sur le cadre», a déclaré le responsable iranien lors d’un forum diplomatique à Antalya, dans le sud de la Turquie, insistant sur l’absence de garanties suffisantes pour reprendre les discussions. «Nous ne souhaitons nous engager dans aucune négociation ni aucune réunion vouée à l’échec et qui pourrait servir de prétexte à une nouvelle escalade», a-t-il ajouté.