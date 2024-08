L'élimination du chef du Hamas enflamme les rues marocaines

La capitale marocaine a été le théâtre d'une manifestation massive ce samedi, alors que des milliers de citoyens ont envahi le centre-ville pour exprimer leur soutien indéfectible à la cause palestinienne. L'événement a pris une tournure inattendue avec l'omniprésence de l'image d'Ismaïl Haniyeh, le leader du Hamas récemment éliminé en Iran. Les manifestants, arborant fièrement les couleurs palestiniennes et les keffiehs, ont convergé vers le Parlement dans un cortège impressionnant. Des slogans retentissants ont résonné dans les rues, fustigeant la normalisation des relations avec Israël et exprimant une solidarité sans faille avec Gaza. L'élimination du leader, attribuée à une frappe israélienne par le Hamas et Téhéran, a catalysé les sentiments anti-normalisation déjà latents dans le royaume.

Cette manifestation s'inscrit dans une série de rassemblements de grande ampleur qui secouent le Maroc depuis le début du conflit à Gaza en octobre. Elle met en lumière les tensions croissantes autour de la normalisation des relations avec Israël, un sujet qui divise profondément la société marocaine. Alors que le royaume maintient officiellement sa position de neutralité, appelant à la cessation des hostilités sans remettre en question ses liens avec Israël, la rue marocaine semble avoir un message différent à faire passer. La promesse de vengeance formulée par le Hamas et l'Iran suite à la mort de Haniyeh fait planer le spectre d'une escalade régionale.