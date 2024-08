La face cachée de la lutte antiterroriste : la Somalie déclare la guerre au niqab

Dans la ville portuaire de Kismayo, au sud de la Somalie, les autorités ont intensifié l'application d'une interdiction du niqab, datant de 2021 mais peu respectée jusqu'à présent. Depuis fin juillet, la police locale a confisqué des centaines de ces voiles intégraux, ne laissant apparaître que les yeux, invoquant des raisons de sécurité.

Le commissaire de police de Kismayo, le colonel Warsame Ahmed, a expliqué à l'AFP que cette mesure vise à empêcher les membres du groupe terroriste Al-Shabab de se déguiser en femmes pour perpétrer des attaques. Les forces de l'ordre ont reçu l'ordre d'imposer des amendes aux contrevenantes et auraient même brûlé publiquement les voiles saisis, selon des témoins.

Cette décision s'inscrit dans un contexte de menace persistante des Al-Shabab, groupe affilié à Al-Qaïda, qui mène une insurrection contre le gouvernement somalien depuis 2007. Malgré leur recul des grandes villes en 2011-2012, ils restent actifs dans les zones rurales et continuent de commettre des attentats, y compris dans la capitale Mogadiscio. L'application stricte de cette interdiction fait suite à un récent attentat meurtrier à Mogadiscio, revendiqué par les Al-Shabab, qui a fait 37 victimes. Les autorités craignent des représailles après des pertes importantes subies par le groupe terroriste en juillet dans la région du Jubaland. Cette mesure n'est pas isolée : d'autres villes somaliennes comme Baidoa et Dolow ont également interdit le niqab pour des raisons similaires. Cependant, cette décision soulève des questions sur l'équilibre entre sécurité et liberté religieuse dans un pays à plus de 98% musulman, où le port du voile est largement répandu. L'interdiction du niqab et son application stricte illustrent les défis complexes auxquels est confrontée la Somalie dans sa lutte contre le terrorisme, tout en soulevant des débats sur les droits individuels et les pratiques culturelles dans un contexte de menace sécuritaire persistante.