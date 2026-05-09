Le Niger suspend plusieurs médias français : une nouvelle étape dans la rupture avec Paris

Le régime militaire nigérien a franchi une nouvelle étape dans sa confrontation avec la France et les médias occidentaux en annonçant la suspension d’une dizaine de médias français et internationaux, accusés de diffuser des contenus susceptibles de « mettre gravement en péril l’ordre public ».

Parmi les médias visés figurent France 24, RFI, TV5 Monde, TF1 Info, l’AFP, Jeune Afrique ou encore Mediapart. Selon les autorités nigériennes, cette mesure s’applique immédiatement sur l’ensemble du territoire, y compris sur les plateformes numériques, les bouquets satellitaires et les applications mobiles.

Cette décision s’inscrit dans une dynamique plus large engagée depuis le coup d’État militaire de juillet 2023, qui a porté une junte hostile à la France au pouvoir à Niamey. Depuis son arrivée, le régime multiplie les gestes de rupture avec les anciennes puissances occidentales, notamment Paris, accusé d’ingérence et de soutien aux autorités renversées.

La suspension de médias français répond à plusieurs objectifs politiques. D’abord, contrôler davantage l’espace informationnel intérieur dans un contexte sécuritaire et économique fragile. Les autorités cherchent à limiter les récits critiques concernant la gestion du pays, la situation sécuritaire ou les relations avec la Russie et les groupes paramilitaires proches du Kremlin.

Ensuite, cette mesure permet au pouvoir militaire de renforcer son discours souverainiste auprès d’une partie de la population, très sensible au rejet de l’influence française au Sahel. Depuis plusieurs années, les juntes du Niger, du Mali et du Burkina Faso utilisent la dénonciation des médias occidentaux comme un levier politique interne.

La décision de Niamey intervient d’ailleurs quelques jours seulement après la suspension de TV5 Monde au Burkina Faso, autre membre de l’Alliance des États du Sahel (AES), créée avec le Mali. Cette coordination illustre une stratégie régionale de plus en plus assumée.

Les conséquences pourraient toutefois être importantes. La fermeture progressive des médias internationaux risque d’accentuer l’isolement diplomatique du Niger et de réduire encore davantage l’accès à une information pluraliste pour la population.

Elle pourrait également compliquer les relations avec plusieurs partenaires européens à un moment où Paris tente justement de reconstruire son influence en Afrique à travers un sommet diplomatique prévu prochainement au Kenya.