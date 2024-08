Le Soudan au bord du gouffre : un conflit oublié face à la guerre entre Israël et le Hamas

Le Soudan traverse une crise humanitaire sans précédent, largement éclipsée par d'autres conflits mondiaux. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a lancé un cri d'alarme lundi, avertissant que le pays est au "point de rupture".

Othman Belbeisi, directeur régional de l'OIM pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a déclaré : "Sans action globale immédiate, massive, et coordonnée, nous risquons d'être témoins de la mort, évitable, de dizaines de milliers de personnes dans les mois à venir." Il a qualifié la situation de "catastrophique" et "cataclysmique".

Cette crise multidimensionnelle, impliquant des conflits armés, des déplacements massifs de population et une insécurité alimentaire aiguë, ne reçoit pourtant qu'une attention limitée de la communauté internationale. Alors que le conflit israélo-palestinien mobilise quotidiennement l'attention des médias et des dirigeants mondiaux, la tragédie soudanaise se déroule dans une relative indifférence. Cette disparité de traitement soulève des questions sur les priorités géopolitiques et médiatiques mondiales. Les raisons de ce déséquilibre sont multiples : complexité du conflit soudanais, moindre impact perçu sur les intérêts occidentaux, et absence d'une couverture médiatique soutenue. Cependant, les conséquences humanitaires de cette négligence pourraient être désastreuses. L'urgence de la situation au Soudan appelle à une prise de conscience et une mobilisation internationale immédiate. Il est crucial que la communauté mondiale rééquilibre son attention et ses ressources pour répondre efficacement à toutes les crises humanitaires, indépendamment de leur visibilité médiatique ou de leur importance géopolitique perçue.