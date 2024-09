Maghreb : Alger impose un visa aux Marocains, dénonçant "l’espionnage sioniste"

Une nouvelle crise diplomatique secoue le Maghreb. Dans une décision surprise, l'Algérie a annoncé jeudi l'instauration immédiate d'un régime de visas pour tous les détenteurs de passeports marocains. Cette mesure marque un tournant dans les relations déjà tendues entre les deux pays voisins.

Le ministère algérien des Affaires étrangères justifie cette décision par des accusations envers le Maroc. Selon Alger, Rabat aurait profité de l'exemption de visas pour faciliter l'entrée d'"agents de renseignement sionistes" sur le territoire algérien. Ces agents auraient mené des "actions hostiles" menaçant la sécurité nationale de l'Algérie. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays. Début septembre, les autorités algériennes avaient déjà fait état de l'arrestation de plusieurs personnes, dont quatre ressortissants marocains, soupçonnées d'appartenir à un réseau d'espionnage. Le rapprochement récent entre le Maroc et Israël semble avoir exacerbé les inquiétudes de l'Algérie. Cette dernière, farouche défenseur de la cause palestinienne, voit d'un mauvais œil l'établissement de relations diplomatiques entre Rabat et Tel-Aviv. Cette nouvelle mesure risque d'aggraver davantage les relations déjà détériorées entre les deux pays du Maghreb. Pour rappel, l'Algérie avait rompu ses liens diplomatiques avec le Maroc en août 2021, accusant son voisin d'une série d'actes hostiles. Alors que les frontières terrestres entre les deux pays sont fermées depuis 1994, cette décision de rétablir les visas marque une nouvelle étape dans l'isolement mutuel des deux nations.