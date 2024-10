Manifestation massive à Rabat en soutien à Gaza pour l'anniversaire du 7 octobre

Une importante mobilisation a eu lieu ce dimanche à Rabat, marquant le premier anniversaire du conflit à Gaza. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale marocaine pour exprimer leur solidarité envers le peuple palestinien et demander la fin des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël.

Les manifestants, réunis près du Parlement, ont fait entendre leur voix à travers des slogans comme "La résistance perdure" et "Non à la normalisation". Des pancartes rejetant la reconnaissance d'Israël étaient également visibles dans la foule.

Khadija Mokhtari, une participante retraitée de 56 ans, a souligné l'importance de la cause palestinienne pour les Marocains, dénonçant ce qu'elle qualifie de "génocide" à Gaza. Cette manifestation, organisée par le Groupe d'action nationale pour la Palestine, intervient à la veille de l'anniversaire de l'attaque du Hamas qui a déclenché le conflit actuel. Parmi les drapeaux palestiniens et libanais, des portraits de leaders du Hamas et du Hezbollah ont été aperçus, notamment ceux d'Ismaïl Haniyeh et Hassan Nasrallah, récemment éliminés dans des frappes attribuées à Israël. Noufissa Souad, une technicienne en radiologie venue de Khémisset, a exprimé son inquiétude quant au sort du peuple palestinien et a appelé les dirigeants arabes et musulmans à agir. Elle a également plaidé pour la rupture des relations avec Israël. Ces manifestations de grande ampleur, qui se sont multipliées depuis le début du conflit, représentent un changement notable dans l'opinion publique marocaine vis-à-vis de la normalisation avec Israël. Malgré ces pressions populaires, le gouvernement marocain maintient sa position officielle, appelant à un arrêt immédiat et durable du conflit à Gaza, sans pour autant remettre en question ses relations avec Israël.