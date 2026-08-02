Maroc : une autoroute du Sahara baptisée au nom de Donald Trump

Le Maroc a officiellement baptisé l'une de ses principales infrastructures routières « Autoroute Donald J. Trump », en hommage au président américain. La décision, annoncée samedi par l'agence officielle MAP, a été prise par le roi Mohammed VI afin de saluer le rôle joué par Donald Trump dans la reconnaissance par Washington de la souveraineté marocaine sur le Sahara.

La nouvelle Autoroute Donald J. Trump relie Tiznit à Dakhla, sur une distance de 1.055 kilomètres, ce qui en fait, selon Rabat, « la plus longue infrastructure routière de toute l'Afrique ». Dans une lettre adressée au président américain le 2 juillet, Mohammed VI explique vouloir remercier Donald Trump pour sa « reconnaissance historique de la souveraineté du Maroc en 2020 sur "son Sahara" (qui) restera à jamais gravée dans la mémoire des Marocains ».

« En hommage à ce témoignage d'amitié et de paix, j'ai pris la décision de baptiser l'une des infrastructures routières les plus importantes du royaume du nom d'“Autoroute Donald J. Trump” », écrit le souverain marocain.

En décembre 2020, Donald Trump avait reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara en échange de la normalisation des relations entre Rabat et Israël dans le cadre des accords d'Abraham.

Dans un message adressé cette semaine à Mohammed VI à l'occasion du 27ᵉ anniversaire de son accession au trône, le président américain a réaffirmé son soutien au plan marocain d'autonomie, estimant qu'il constitue « la seule base pour une solution juste et durable » au conflit.

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump s'est félicité de cet hommage : « Merci à Son Altesse Royale Mohammed VI. (...) Quel immense honneur ! J'ai hâte de parcourir un jour cette grande autoroute dans toute sa longueur, j'espère que ce sera bientôt ! »

Le projet, lancé en 2015, représente un investissement estimé à près de 850 millions d'euros et illustre la stratégie marocaine de développement des infrastructures dans ce territoire.