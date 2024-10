"Nous sommes tous Hamas" : Une marche pro-Gaza enflamme Le Cap à l'anniversaire du 7 octobre

Une manifestation a réuni plusieurs centaines de personnes dans les rues du Cap ce samedi, marquant le premier anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël. Les manifestants, brandissant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans anti-israéliens, ont défilé jusqu'au Parlement dans une démonstration de soutien à Gaza.

L'événement, organisé par la Campagne de Solidarité avec la Palestine, a vu des participants arborer des pancartes accusant Israël de "génocide" et de "racisme". Certains manifestants portaient le keffieh, symbole de la lutte palestinienne, tandis que d'autres brandissaient des slogans tels que "Nous sommes tous Hamas" ou "Le sionisme, c'est du racisme".

Plusieurs manifestants ont exprimé leur soutien à la plainte déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice, accusant Israël de génocide à Gaza. Linelle Arendse, une participante, a déclaré à News24 : "Je suis consternée par les actions d'Israël, le génocide et l'attaque contre des innocents, des enfants... et maintenant l'extension au Liban." La manifestation a également mis en lumière le parallèle que de nombreux Sud-Africains établissent entre la situation des Palestiniens et l'apartheid qu'a connu leur pays, une comparaison rejetée par Israël et certains experts juridiques internationaux.

Les organisateurs ont remis au Parlement un mémorandum exigeant que le gouvernement mette en œuvre la Convention des Nations Unies sur l'apartheid de 1973, qui permettrait des actions telles que des boycotts contre Israël.