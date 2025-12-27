Reconnaissance du Somaliland : la Somalie dénonce une "attaque délibérée contre sa souveraineté" de la part d'Israël

La Somalie a vivement condamné la décision d’Israël de reconnaître officiellement le Somaliland comme « État indépendant et souverain », dénonçant une « attaque délibérée contre sa souveraineté ». Cette reconnaissance, annoncée vendredi, constitue une première pour cette république autoproclamée qui a fait sécession de la Somalie en 1991 sans jamais obtenir, jusqu’ici, de reconnaissance internationale.

Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre affirme que cette initiative israélienne porte atteinte à l’intégrité territoriale du pays et risque d’aggraver les tensions régionales. Mogadiscio met en garde contre les conséquences géopolitiques d’un tel rapprochement, évoquant un risque d’instabilité accrue dans la Corne de l’Afrique, en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, zones déjà fragilisées par des rivalités stratégiques et sécuritaires.

Le Somaliland, dont la capitale est Hargeisa, fonctionne de facto comme un État depuis plus de trois décennies, avec ses propres institutions, une monnaie et des forces de sécurité. Relativement stable comparé au reste de la Somalie, il demeure toutefois considéré par Mogadiscio comme une région faisant pleinement partie du territoire national.

La décision israélienne a provoqué un concert de condamnations dans la région. Djibouti, l’Égypte et la Turquie ont notamment exprimé leur opposition, réaffirmant leur attachement à l’unité et à la souveraineté somaliennes. Ankara, allié clé de Mogadiscio, a dénoncé une « ingérence manifeste » susceptible de déstabiliser davantage la région.

Pour la Somalie, cette reconnaissance crée un précédent dangereux et appelle la communauté internationale à réaffirmer son soutien à l’intégrité territoriale du pays, alors que les équilibres stratégiques autour de la mer Rouge suscitent une attention croissante des puissances régionales et internationales.