Sénégal : 120 artistes demandent des sanctions contre Israël en raison de la guerre à Gaza

Un collectif de 120 artistes sénégalais ou résidant au Sénégal a lancé un appel public exhortant les autorités à prendre des sanctions contre Israël, en réaction à la guerre dans la bande de Gaza. Peintres, cinéastes, écrivains, chorégraphes et acteurs du monde culturel disent ne plus pouvoir rester silencieux face à ce qu’ils décrivent comme une situation humanitaire insoutenable.

Parmi les signataires figurent plusieurs personnalités reconnues de la scène artistique africaine et internationale, dont les cinéastes Mati Diop et Alain Gomis, la commissaire de la dernière Biennale d’art contemporain de Dakar Salimata Diop, la danseuse et chorégraphe Germaine Acogny, fondatrice de l’École des Sables, ainsi que l’écrivaine Ken Bugul.

Dans leur lettre, ces artistes affirment être submergés par l’indignation face aux images et aux informations en provenance de Gaza. Salimata Diop estime même que le terme est insuffisant pour qualifier ce qu’elle considère comme une tragédie humaine majeure, qui interpelle directement les consciences.

Le collectif s’adresse directement au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, l’appelant à prendre des "mesures concrètes et urgentes". Les signataires rappellent que le Sénégal est membre du Groupe de La Haye, une coalition internationale d’États créée il y a un an afin de coordonner des actions diplomatiques et juridiques face à Israël.

Parmi les mesures proposées figurent la rupture des relations diplomatiques et économiques avec Israël, ainsi que l’interdiction de tout transit de matériel militaire à destination d’Israël via les ports et les eaux territoriales sénégalaises. Les artistes demandent également que Dakar joue un rôle moteur sur le continent africain en encourageant d’autres pays à rejoindre le Groupe de La Haye.

Selon les signataires, cet engagement serait une manière pour le Sénégal de défendre le droit international et de s’opposer à ce qu’ils qualifient d’injustice et d’oppression. Cet appel illustre la mobilisation croissante d’acteurs culturels africains sur la question de Gaza et met une nouvelle fois en lumière la pression exercée sur les gouvernements du Sud global pour qu’ils adoptent une position plus ferme sur la scène internationale.