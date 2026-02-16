Tunisie : jusqu’à 15 ans de prison pour l’attaque de la synagogue de la Ghriba

La justice tunisienne a prononcé, lundi 16 février, des peines allant jusqu’à quinze ans de réclusion contre plusieurs accusés jugés pour leur implication dans l’attaque de la synagogue de la Ghriba, à Djerba, en mai 2023. Cette fusillade, perpétrée par un membre de la Garde nationale, avait fait cinq morts, dont deux pèlerins juifs, lors du pèlerinage annuel.

Deux prévenus poursuivis pour « complicité d’homicides » et « appartenance à un groupe terroriste » – un étudiant et la fiancée du terroriste, éliminé lors des faits – ont été condamnés respectivement à trois et huit ans de prison, selon Me Nizar Ayed, avocat de plusieurs parties civiles. Deux autres accusés ont écopé de peines de sept et quinze ans, cette dernière sanction ayant été alourdie en raison de la fuite du condamné. La sœur du tireur, qui comparaissait en liberté provisoire, a été condamnée à un an de prison.

Le 9 mai 2023, le terroriste avait d’abord tué un collègue sur le port de Djerba avant de parcourir une vingtaine de kilomètres pour rejoindre la synagogue, où il avait ouvert le feu sur les forces de sécurité et les fidèles présents. Deux pèlerins, Aviel Haddad, Tunisien de 30 ans, et son cousin Benjamin, Français de 42 ans, ainsi que deux membres des forces de l’ordre, avaient été tués. Plusieurs personnes avaient également été blessées.

La défense a annoncé son intention de faire appel. Selon Me Ayed, l’auteur de l’attaque aurait agi « en loup solitaire ». Les autorités tunisiennes avaient dénoncé un acte « criminel », sans le qualifier officiellement d’attentat terroriste ni lui attribuer un mobile antisémite.