"Une des plus belles expériences de ma vie" : la fille de Lionel Richie s'est convertie au judaïsme

Sofia Richie va bientôt se marier avec le producteur Elliot Grainge

Sofia Richie, fille cadette de Lionel Richie et la sœur de Nicole Richie, a annoncé qu'elle s'était convertie au judaïsme avant son mariage avec son fiancé Elliot Grainge, âgé de 28 ans. La top-modèle d'origine chrétienne, âgé de 24 ans, a déclaré qu'elle avait vécu "l'une des plus belles expériences de sa vie" lorsqu'elle a été accueillie au sein de la communauté juive.

"Quelle journée magique. Je tiens à remercier Nathan Lam pour m'avoir aidée à me convertir au judaïsme", a posté Sofia Richie sur son Instagram. "C'est l'une des plus belles expériences de ma vie".

Sofia a été élevée dans la foi chrétienne et a passé deux ans au sein de l'établissement Oaks Christian. "J'y suis allée pendant deux ans, et c'est là que j'ai pris mes repères. Ma famille voulait que l'église soit un endroit où nous allions tous ensemble. Mon père était toujours en voyage et ma mère travaillait toujours. C'est à l'école que j'ai suivi les cours de Bible et que j'ai étudié Dieu", a-t-elle affirmé.

Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Sofia Richie et Elliot Grainge assistent à la 30ème soirée des Oscars de la Fondation Elton John AIDS en Californie.

Elliot, quant à lui, est le fils de Lucian Grainge, le président-directeur général d'Universal Music Group, et a fait jouer Take That lors de sa soirée de bar mitzvah.

"Take That a joué à ma bar mitzvah ! Ils étaient numéro un au Royaume-Uni à l'époque. La fête était incroyable et m'a donné un aperçu de ce qu'était une véritable fête", a-t-il raconté au Jewish Boston.

Sofia et Elliot se sont fiancés le 19 avril 2022. Elliott est le PDG du label indépendant 10K Projects et travaille avec Trippie Redd et le rappeur Tekashi 6ix9ine. Le couple a commencé à se fréquenter au début de l'année 2021. Le compte à rebours pour leur mariage est lancé, Sofia ayant récemment célébré son enterrement de vie de jeune fille.