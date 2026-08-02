100 000 dollars… et le droit d'être le premier informé de la prochaine décision de Donald Trump

Quelques heures après avoir annoncé sur Truth Social l'annulation d'une attaque militaire envisagée contre l'Iran, Donald Trump se retrouve au cœur d'une controverse. La société Trump Media & Technology, propriétaire du réseau social, a lancé un service payant offrant aux investisseurs un accès ultra-rapide aux publications diffusées sur la plateforme, pour un abonnement de 100 000 dollars par mois.

Baptisé « Truth API », ce service s'adresse principalement aux acteurs de Wall Street et aux sociétés de trading algorithmique. Il promet à ses abonnés de recevoir les publications de Truth Social avec une avance de quelques fractions de seconde sur le reste des utilisateurs. Un délai infime, mais potentiellement déterminant à une époque où des algorithmes d'intelligence artificielle exécutent des ordres d'achat ou de vente en quelques millisecondes.

Si le nom de Donald Trump n'apparaît pas explicitement dans la présentation du service, son compte, suivi par près de 13 millions d'abonnés, est de loin le plus influent de la plateforme. Or, le président américain utilise régulièrement Truth Social pour annoncer des décisions majeures en matière de politique étrangère, de commerce international ou encore de politique économique. Ces publications provoquent souvent des réactions immédiates sur les marchés financiers.

Le dernier exemple en date est intervenu ce week-end, lorsque Donald Trump a annoncé sur son réseau social qu'il renonçait à une attaque contre l'Iran. Au cours des derniers mois, il a également multiplié les annonces concernant les droits de douane, les relations avec l'Arabie saoudite ou encore des entreprises cotées en Bourse, faisant parfois bondir le cours de leurs actions après des commentaires élogieux.

Le lancement de Truth API suscite de vives critiques aux États-Unis. Plusieurs spécialistes du droit financier estiment qu'offrir un accès privilégié aux déclarations d'un président en exercice pourrait créer une inégalité entre investisseurs et soulever des questions liées aux délits d'initiés.

Les sénateurs démocrates Elizabeth Warren et Adam Schiff ont demandé à la Securities and Exchange Commission (SEC) d'examiner la légalité de ce nouveau service. Dans une lettre adressée au régulateur, ils dénoncent « un abus de pouvoir manifeste » permettant, selon eux, d'enrichir des investisseurs privilégiés grâce à des informations présidentielles à fort impact sur les marchés.

Trump Media rejette ces accusations et affirme que ses opposants cherchent avant tout à nuire à l'entreprise pour des raisons politiques. Le groupe n'a pas communiqué le nombre d'abonnés à Truth API. Selon l'agence Associated Press, l'inscription de seulement trois clients à 100 000 dollars par mois suffirait toutefois à presque doubler les revenus annuels de la société, dont les résultats financiers restent fragiles malgré le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.