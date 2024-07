24h après la tentative d'assassinat de Trump, le net fleurit de théories du complot

Un peu plus de 24h après la tentative d'assassinat de Donald Trump lors d'un rassemblement en Pennsylvanie, une vague de théories du complot antisémites et extrémistes a émergé sur les réseaux sociaux, selon un rapport de l'Anti-Defamation League (ADL).

https://x.com/i/web/status/1812572908696260820 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Des figures connues de l'extrême droite, telles que Jon Minadeo, fondateur de la Goyim Defense League, et Nick Fuentes, ont immédiatement pointé du doigt la communauté juive et Israël. Minadeo a organisé une session sur X intitulée "Les Juifs tentent d'assassiner Trump !", tandis que Fuentes a accusé les services de renseignement israéliens d'avoir orchestré l'attaque pour remplacer Trump par un candidat plus favorable aux intérêts d'Israël.

https://x.com/i/web/status/1812693371703492612 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

D'autres théories ont impliqué "la gauche" et le prétendu "Deep State". Des conspirationnistes comme Rick Wiles et Jack Posobiec ont suggéré que le président Biden et les Démocrates étaient derrière cette tentative d'assassinat. Alex Jones, animateur d'extrême droite, a même averti que le pays était au milieu d'un "coup d'État du Deep State".

Parallèlement, certains internautes ont allégué que la fusillade avait été mise en scène pour booster la campagne présidentielle de Trump. Ces affirmations ont alimenté des appels à la violence et à la guerre civile sur des plateformes comme X et Telegram. L'ADL souligne que ces théories du complot se sont rapidement propagées malgré le manque de preuves.