A l'occasion de l'Aïd al-Adha, Joe Biden réaffirme l'engagement des États-Unis en faveur d'une solution à deux États

Dans une déclaration marquant la fête musulmane de l'Aïd al-Adha, le président américain Joe Biden reconnaît les circonstances difficiles dans lesquelles les habitants de Gaza célèbrent l'événement cette année.

"Cette année, l'Aïd al-Adha arrive à un moment difficile pour de nombreux musulmans dans le monde. À Gaza, des civils innocents subissent les horreurs de la guerre entre le Hamas et Israël", a déclaré Joe Biden. "Trop d'innocents ont été tués, dont des milliers d'enfants. Des familles ont fui leurs maisons et vu leurs communautés détruites. Leur douleur est immense". Les États-Unis font "tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin à la guerre", a assuré M. Biden, ajoutant que cela inclut l'augmentation des livraisons d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, la recherche d'une solution à deux États et la libération des otages détenus par le Hamas depuis le massacre du 7 octobre dans le sud d'Israël. "Je suis fermement convaincu que la proposition de cessez-le-feu en trois phases qu'Israël a faite au Hamas et que le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvée est le meilleur moyen de mettre fin à la violence à Gaza et, en fin de compte, de mettre fin à la guerre", a souligné M. Biden. Le président américain s'est également adressé aux communautés musulmanes touchées par le conflit au Soudan, ainsi qu'aux Rohingyas en Birmanie et aux Ouïghours en Chine, soulignant que "comme tout le monde, ils méritent de vivre à l'abri de la violence et de la peur". Plus près de nous, M. Biden a réitéré l'engagement de son administration à "s'attaquer au fléau de l'islamophobie aux États-Unis" et affirme que "la haine n'a pas sa place en Amérique, qu'elle vise les musulmans américains, les Arabo-Américains, les Palestiniens ou toute autre personne". "Dans l'esprit de l'Aïd al-Adha, renouvelons notre engagement envers les valeurs qui nous unissent - la compassion, l'empathie et le respect mutuel - qui sont à la fois américaines et islamiques", a-t-il ajouté.