À New York, une commission contre l’antisémitisme examine les nouvelles méthodes de la police

À New York, la lutte contre l’antisémitisme se renforce avec la création d’une commission transpartisane au sein du conseil municipal. Cette instance tiendra sa première audition le 15 avril, avec pour objectif d’évaluer les récents changements dans la manière dont la police recense les actes de haine.

Créée fin janvier dans un contexte de vive inquiétude, la commission est coprésidée par Inna Vernikov et Eric Dinowitz. Les Juifs restent en effet la communauté la plus visée par les actes de haine dans la ville.

Au cœur des discussions : la décision du New York Police Department de modifier sa méthode de comptabilisation. Désormais, seuls les faits confirmés après enquête seront intégrés dans les bilans mensuels, et non plus les signalements en cours d’examen. Les autorités défendent une approche plus rigoureuse.

Mais cette évolution suscite des réserves chez plusieurs spécialistes, qui craignent une sous-évaluation du phénomène. En réduisant le nombre de cas recensés, ces nouvelles règles pourraient donner l’impression d’une baisse des actes de haine, tout en compliquant les comparaisons avec les années précédentes.

La commissaire de police Jessica Tisch soutient cette réforme, qu’elle juge plus fiable. Le maire Zohran Mamdani, en fonction depuis janvier, n’a pas pris part à cette décision.

La commission entend désormais mesurer l’impact de ces changements et veiller à ce que la lutte contre l’antisémitisme repose sur une évaluation fidèle de la réalité.