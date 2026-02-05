Abrogation de mesures contre l’antisémitisme : le Sénat ouvre une enquête contre Zohran Mamdani

Le Sénat des États-Unis a lancé une enquête officielle visant le maire de New York, Zohran Mamdani, à la suite de sa décision d’annuler plusieurs décrets municipaux destinés à lutter contre l’antisémitisme et à s’opposer au mouvement de boycott d’Israël (BDS). Cette initiative suscite une vive controverse politique dans un contexte de recrudescence des actes antisémites aux États-Unis.

L’enquête est menée par le sénateur républicain Bill Cassidy, président de la commission sénatoriale de la Santé, de l’Éducation, du Travail et des Retraites. Dans une lettre adressée au maire, il avertit que l’abrogation de ces mesures pourrait constituer une violation des lois fédérales sur les droits civiques et exposer la ville à la perte de 2,2 milliards de dollars de financements fédéraux.

Bill Cassidy exige notamment des explications sur la manière dont l’administration municipale entend protéger les élèves juifs dans les établissements scolaires publics de New York. Il demande également si la décision de Zohran Mamdani a été coordonnée avec les ministères fédéraux de la Justice ou de l’Éducation, comme l’exigent certains cadres réglementaires lorsque des politiques locales touchent aux droits civiques.

« L’antisémitisme n’est pas un concept abstrait à New York, c’est une réalité vécue au quotidien », souligne le sénateur dans son courrier, insistant sur la responsabilité des autorités locales face à cette menace.

La mairie de New York n’a pas encore répondu publiquement aux accusations détaillées dans le cadre de l’enquête. Toutefois, cette affaire pourrait avoir des conséquences politiques et financières majeures pour la ville, alors que la protection des minorités religieuses et la lutte contre les discriminations sont devenues des enjeux centraux du débat public américain.

L’évolution de l’enquête sera suivie de près, tant par les élus que par les organisations communautaires, dans une ville qui abrite l’une des plus importantes communautés juives au monde.