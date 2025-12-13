Affaire Epstein : de nouvelles photos mettant en scène Donald Trump et Ehud Barak rendues publiques

De nouvelles photographies issues de la succession de Jeffrey Epstein ont été rendues publiques vendredi par des élus démocrates américains, ravivant les interrogations sur les relations entretenues par plusieurs personnalités politiques et économiques avec le financier déchu. Parmi les 19 images diffusées, figurent des clichés montrant le président américain Donald Trump, ainsi que, selon une vérification de BBC Verify, l’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak.

Ces documents ont été transmis à la commission de surveillance de la Chambre des représentants, qui examine actuellement plus de 95 000 photographies provenant des archives d’Epstein. Trois images montrent Donald Trump : sur l’une, il apparaît souriant entouré de femmes dont les visages ont été floutés ; sur une autre, il se tient aux côtés d’Epstein ; une troisième le montre assis près d’une femme non identifiée, cravate desserrée. La date et le lieu exacts de ces clichés ne sont pas connus.

Interrogé à la Maison-Blanche, Donald Trump a minimisé la portée de ces publications, affirmant qu’« Epstein avait des photos avec tout le monde ». Il rappelle avoir rompu toute relation avec le financier avant sa condamnation en 2008 et nie toute connaissance de ses crimes de trafic sexuel.

Par ailleurs, Ehud Barak, Premier ministre d’Israël de 1999 à 2001, apparaît sur l’une des images, assis à une table et parlant au téléphone. Epstein n’y figure pas. Selon la presse américaine et israélienne, Barak a reconnu avoir entretenu des relations professionnelles avec Epstein dans les années 2000 et 2010, avant d’y mettre fin. L’ancien chef du gouvernement a fermement nié tout comportement illégal et qualifié les crimes d’Epstein d’« abjects ».

Les démocrates estiment que ces images soulèvent de nouvelles questions sur l’entourage d’Epstein, tandis que les républicains dénoncent une instrumentalisation politique du dossier. La publication intervient à l’approche du 19 décembre, date à laquelle le ministère américain de la Justice doit rendre publics des documents non classifiés liés à l’enquête Epstein.

Les autorités rappellent toutefois qu’apparaître sur une photographie issue des archives d’Epstein ne constitue en soi aucune preuve d’acte répréhensible.