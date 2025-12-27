Affaire Epstein : Donald Trump exhorte la justice à publier les noms de démocrates impliqués

Le président américain Donald Trump a appelé le ministère de la Justice à rendre publics les noms de responsables démocrates qui auraient travaillé avec Jeffrey Epstein, alors que les autorités fédérales examinent des millions de documents liés au défunt financier, accusé de trafic sexuel de mineures.

Le département de la Justice a commencé la semaine dernière à publier une nouvelle série de documents issus de l’enquête sur Epstein, mort en 2019 dans une prison de New York avant son procès. Ces archives, longtemps réclamées par des élus et une partie de l’opinion publique, visent à faire la lumière sur les réseaux de relations du milliardaire et sur d’éventuelles complicités.

Les dernières révélations contiennent plusieurs références à Donald Trump, notamment des documents évoquant des vols qu’il aurait effectués à bord de l’avion privé d’Epstein. Le président américain a reconnu par le passé avoir fréquenté le financier, tout en affirmant s’en être éloigné dès que ses activités criminelles ont été révélées.

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a dénoncé ce qu’il qualifie de « canular inspiré par les démocrates ». « Ce sont les démocrates qui ont travaillé avec Epstein, pas les républicains », a-t-il écrit, appelant la justice à « publier tous leurs noms » afin de les « couvrir de honte ». Il accuse par ailleurs la gauche radicale de vouloir détourner l’attention des succès revendiqués par son administration.

Le président n’a toutefois cité aucun nom précis et n’a fourni aucun élément permettant d’étayer ses accusations. Cette sortie intervient alors que plusieurs figures républicaines réclament une transparence totale sur les relations d’Epstein, quel que soit le camp politique concerné.

L’affaire Epstein continue ainsi de peser sur la vie politique américaine, ravivant les tensions partisanes autour de la responsabilité des élites et du traitement judiciaire réservé à l’un des scandales sexuels les plus retentissants des dernières décennies.